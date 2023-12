Da Hausmasta

Es ist ja ein Phänomen, das fast so selten vorkommt wie ein Überschuss im Stadtbudget. Anfang Dezember war es aber so weit: Schnee in Wien! Dank frostiger Nachttemperaturen noch dazu nachhaltig. Was abgesehen von den üblichen Panikreaktionen auf den Straßen auch Fußgänger vor ungewohnte Herausforderungen stellen sollte. Vor vielen Häusern machten dicke Eisschneeplatten teils tagelang den Weg ins Büro zum Balanceakt.