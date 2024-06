Bruckner und das G’selchte aus St. Florian

Wenn die Tage wieder rasant wärmer werden, dann wird der Jodok-Fink-Platz unweit unserer Redaktion zu einem meiner Fluchtorte in der Josefstadt. Unter den schattigen Bäumen im Gastgarten unseres "Ristorante" vor der barocken Piaristenkirche sitzt man auf der vielleicht italienischsten Piazza, die Wien zu bieten hat. Auch aus oberösterreichischer Sicht hat der Ort seinen Reiz: In der Kirche hat am 21.