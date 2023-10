Breitensee statt Breitenlee

Na, wie sind ma denn zu dem Gartl kommen? Das ist in Wien momentan die Gretchenfrage über die Ligusterhecke, die auch mich schon ereilt hat. Schuld daran ist Ernst Nevrivy oder vielmehr das glückliche Händchen, das der rote Donaustädter Bezirksvorsteher wie mehrere seiner Genossinnen mit dem Kauf eines Kleingartens in Breitenlee hatte. Konnte ja keiner ahnen, dass das Grundstück am privaten Schotterteich so kurz nach dem günstigen Abverkauf in Bauland umgewidmet werden würde.