Beziehung mit kleinen Hindernissen

Er wäre freilich nicht der Erste. Am 4. Mai 1919 erhielt die Arbeiterpartei dank Wien und dem Industrieviertel bei der gemeinsamen Landtagswahl die Mehrheit, der Sozialdemokrat Albert Sever wurde Landeshauptmann. Die konservative ländliche Bevölkerung war empört, die Roten hatten gegen eine "Scheidung" keine Einwände. Am 1. Jänner 1922 trat das Trennungsgesetz für Wien und Niederösterreich in Kraft. Erst 1986 entschied man, dass Niederösterreich statt Wien eine eigene Landeshauptstadt brauche.