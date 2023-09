 Badeschluss

Das seit 2000 von einem ehemaligen Schwimmstaatsmeister privat geführte Freibad, in dem angeblich schon Kaiser Franz Joseph gelernt hat, sich über Wasser zu halten, ist unser erklärter Favorit in Wien. Die herrliche Lage auf einer bewaldeten Anhöhe im Schlosspark, der gepflegte 70er-Jahre-Stil, die beiden großen Becken, die Nähe – Motivation genug, um spätestens bei letzter Gelegenheit in einer an Hitzetagen so reichen Saison zeitig in der Früh durch den Park zu wandern. Heuer mit einer