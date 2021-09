Diese Frage stellen sich derzeit Anleger auf der ganzen Welt. Denn der in Zahlungsschwierigkeiten geratene Immobilienentwickler macht die Börsen hochgradig nervös. Gestern gab es wieder eine heftige Berg- und Talfahrt der Evergrande-Aktie an der Börse in Hongkong. Der chinesische Konzern hat wieder einmal eine Zahlungsfrist für eine Anleihe verstreichen lassen.