Virtuelle Hauptversammlung für lästige Aktionäre

Ganz so heftig ist es nicht. Aber es geht grundsätzlich in diese Richtung. Der Nationalrat hat auf Initiative der Bundesregierung beschlossen, dass börsennotierte Unternehmen künftig nicht nur Präsenz- und hybride Hauptversammlungen durchführen dürfen, sondern auch rein virtuelle. Damit wurde die Sonderbestimmung aus der Corona-Pandemie in das Dauerrecht übernommen. Am Donnerstag war das Gesetz Thema in der Sitzung des Bundesrats.