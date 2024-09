September-Blues an den Börsen

„Als es vorige Woche starke Rückgänge bei Aktien gab, hieß es auch, der September sei immer schwach. Was ist da dran?“, fragt Peter N. Der September ist an den internationalen Börsen nicht immer schwach, aber ja, es gibt historisch gesehen eine schwächere Entwicklung der Aktienmärkte in diesem Monat, wenn man sich die Mittelwerte ansieht. Über den "September-Blues" wird häufig diskutiert, so wie über die "Weihnachtsrally" (die letzten fünf und die ersten zwei Handelstage des Jahres