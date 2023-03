Renditen mit Öl und Solar

Plus 66 Prozent bei BP, plus 96 Prozent bei Shell. Wer vor drei Jahren Aktien der Ölmultis gekauft hat, macht viel "Kohle". Warum? Unter anderem, weil die Welt historische Entwicklungen an den globalen Finanz- und Rohstoffmärkten erlebt hat. Der Ausbruch der Corona-Pandemie brachte auf dem Terminmarkt eine Anomalie, die nicht vorstellbar gewesen war: ein negativer Ölpreis von kurzfristig minus 40 US-Dollar. Heute kostet Öl wieder rund 80 Dollar (vor einem Jahr mehr als 100). Die Aktien von