Wenn Sie mich so direkt fragen: gar nichts. Das hat nichts damit zu tun, dass diese "Regeln" Unsinn wären. Die hatten in der Vergangenheit durchaus ihre Berechtigung. Man kann sie mit den Bauernregeln beim Wetter vergleichen. Die waren auch früher noch brauchbar. Seit der Klimawandel das Wetter durcheinanderbringt, haben sie an Brauchbarkeit eingebüßt.