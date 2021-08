Es sieht momentan so aus, als müsste bei jeder Form der Geldanlage das Etikett "grün" drauf sein, um gekauft zu werden. Dass Sie da gewisse Vorbehalte haben, ist verständlich. Ich weiß nicht, wie alt Sie sind. Ich bin jedenfalls alt genug, um an die Dotcom-Blase vor gut 20 Jahren erinnert zu werden. Damals wurde alles gekauft, was mit dem Internet zu tun hatte. Da wurden abenteuerliche Konstrukte an die Börse gebracht und von den Anlegern begierig gekauft. Was daraus wurde, wissen wir. Die