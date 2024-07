Vor allem in den USA, aber auch in der Eurozone werden die Zinsen weniger stark und schnell gesenkt als zu Jahresbeginn erwartet. Das liegt an den Inflationsraten, die noch recht deutlich über dem Zielwert der Notenbanken von zwei Prozent liegen: Es bewahrheitet sich, dass im Kampf gegen die Inflation die "letzte Meile" die schwierigste ist.