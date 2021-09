Es ist nicht davon auszugehen, dass die Landtagswahl in Oberösterreich übernächsten Sonntag die beschauliche Wiener Börse in große Aufregung versetzen wird. Zeitgleich findet aber in Deutschland die Bundestagswahl statt, bei der – glaubt man den Umfragen – ein Richtungswechsel nicht ausgeschlossen ist. Eine Regierungsvariante Rot-Rot-Grün könnte Anlegern durchaus Schweißperlen auf die Stirn treiben.