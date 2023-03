Ausblick auf den Beginn des neuen  Jagdjahres

Viele erinnern sich sicherlich an den Beginn eines neuen Schuljahres: Voller Vorfreude werden Schulsachen gekauft, die Schultasche wird vorbereitet, Organisatorisches wird erledigt, um gut in das Jahr zu starten. Ähnlich ergeht es in diesen Tagen Oberösterreichs Jägerschaft. Denn in etwa einer Woche – genau am 1. April – beginnt das neue Jagdjahr, es dauert bis 31. März.