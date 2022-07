Es kommt so sicher über mich wie das Sudern übers Wetter, über Hitze im Sommer oder Regen im Urlaub oder auch, wie heuer in Italien, zu wenig Regen. Was mich ebenso häufig heimsucht, ist das Sudern über Fremdwörter in unserer Sprache. Ja, diese angebliche Sorge um die "Reinheit des Deutschen" ist nichts anderes als Sudern. Denn dieses schöne österreichische Vokabel, von Sud abgeleitet, bedeutet ursprünglich dahinsieden, immer wieder aufkochen. "Das Wichtigste beim Sudern ist, täglich auf