Das war ein Volkskultur-September! Was in zwei Corona-Jahren der Absageflut zum Opfer gefallen war, wurde innerhalb kürzester Zeit nachgeholt. Die Häufung attraktiver Veranstaltungsangebote überforderte selbst vielseitig Interessierte. Kleinere Anlässe fielen durch, als übermächtige Konkurrenz erwiesen sich die aufwendigsten Veranstaltungen: das große Erntedankfest in Linz zum Siebziger der oberösterreichischen Landjugend und das dreitägige Fest der Volkskultur in Molln.