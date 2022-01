Jubiläen sind gesellschaftliche Zahlenspiele. Besonders hat es uns dabei die Null (in Österreich "der Nuller") angetan, denn wir denken in Zehnerschritten. Übungsannahme 2022: Wer 1962 auf die Welt kam, wird heuer 60 – schon haben wir eine 0 und damit einen Anlass zum Feiern. Wie auch die Volkskultur in diesem "Zweier-Jahr".