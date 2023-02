Der kleine Martin Polaschek kam gerade in die 1. Klasse Volksschule, als die "Schulschrift 1969" eingeführt wurde, die er nun als Bildungsminister per Erlass durch die "Schulschrift 1995" ersetzte. In seiner Begründung sagte er, man könne ja auch ein Klassenzimmer von 1969 nicht mit einem heutigen vergleichen, damals seien die Kinder "meist mit Schulbuch, Heft und Tintenfass" im Unterricht gesessen. Das bezweifle ich.