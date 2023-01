Sepp Karl, der Gitarrepionier

Was tat der gewitzte Sohn, der Gitarre spielen wollte, jedoch auf Wunsch des Vaters Violine lernen musste? Er folgte zwar und geigte lustlos, doch dann besuchte er einen Gitarrenkurs in der Volkshochschule. Notwehr eines Musikbegeisterten. Das Besondere daran: Der Kursleiter war sein Vater! Hauptdarsteller dieser kuriosen Familiengeschichte waren Sepp Karl und Klaus Karl. Gut, dass es so gekommen ist, denn ihnen verdankt unsere Volksmusik entscheidende Impulse.