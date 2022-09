Um 17.30 Uhr eröffnet ein Sternmarsch der Blasmusiker von Molln, Breitenau, Leonstein, Grünburg und Steinbach an der Steyr das 14. Fest der Volkskultur. Einer Idee Hans Samhabers, seines vor einem Jahr verstorbenen "Gründungsvaters", verdankt der Dachverband OÖ. Forum Volkskultur dieses Markenzeichen: eine gemeinsame Leistungsschau aller 25 Verbände, die sich der bodenständigen Kultur verschrieben haben. Schon die ersten beiden "Testfeste" in Samhabers Heimatgemeinde St. Marienkirchen am