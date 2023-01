Rockasitz, ein schräger Mühlviertler Brauch

In einigen Gemeinden der Bezirke Freistadt und Perg im Unteren Mühlviertel bereiten sich Gruppen geselliger Menschen derzeit auf ein besonderes Vergnügen vor: "Rockasitz". Eine in anderen Landesteilen unbekannte Tradition. Der Rockasitz hat sich aus der auch anderswo beliebten Rockaroas entwickelt, einer Zusammenkunft von Hausfrauen, zu der jede ihren eigenen Spinnrocken mitbringt. An diesem Holzstab mit Dreifuß ist Flachs befestigt, dessen Fasern abgezupft und zum Faden versponnen werden.