Die jüngste Episode dieser Art begann am Sonntag bei einem Festspielkonzert der Wiener Philharmoniker in Salzburg. Unter den Besuchern dieser Matinee zog eines der in Tracht gewandeten Paare viele Blicke auf sich. Der Herr mit heller, kurzer Lederhose, die Dame im nicht übertrieben festlichen Dirndl, stilsicher ergänzt durch raren, dennoch unaufdringlichen Schmuck: eine Kette aus Barockperlen.