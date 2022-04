Das hatte die spätgotische Pfarrkirche von Haslach an der Mühl in den sechs Jahrhunderten ihrer Geschichte noch nie erlebt. Es war in den 1950er-Jahren: Ein neuer Kooperator, der die Sonntagsmesse hielt, kniete sich vor dem Altar nicht nieder. Ungläubiges Staunen im Kirchenvolk, empörtes Tuscheln. Seine Predigt, damals noch von der Kanzel herunter, klang dann jedoch so fröhlich, dass die Stimmung rasch wieder umschlug.