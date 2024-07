"Musik als beste Sprache der Menschheit"

Die Schosserhütte an der Hohen Dirn ist nach Anton Schosser benannt.

Große Ehre für den unkonventionellen Volkskulturaktivisten Gotthard Wagner: Am Samstag wird ihm in Julbach der "St.-Anna-Preis" für besondere Verdienste in Kunst und Kultur verliehen. Das Kuratorium des von den Künstlern Erwin Reiter und Edda Seidl-Reiter gestifteten Preises begründet die Vergabe mit Wagners Einsatz für Kulturarbeit über die Grenze hinweg.