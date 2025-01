Ein paar tausend Kleintierzüchter und Besucher werden dafür am Samstag, 25. Jänner in die Welser Messehalle kommen, der 2. Februar hat als Fixdatum ausgedient. Als zu Maria Lichtmess noch viele bäuerliche Dienstboten den Arbeitgeber wechselten, war für sie „Glangln“ angesagt. So nannte man das Weiterziehen zu einem neuen Dienstherrn.