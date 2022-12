Gedanken zum "kloan" Weihnachtstag

Was uns alles aufregt! Und schon bald darauf beinahe unbemerkt bleibt... Das gilt für geöffnete Geschäfte am 8. Dezember ebenso wie für Auswüchse in der traditionellen Volkskultur. War’s die Aufregung wert? Der vorweihnachtliche Kaufrausch ausgerechnet am Marienfeiertag, den unsere Vorfahren noch ehrfurchtsvoll als "kloan Weihnachtstag" bezeichneten, hat weder Geschäfte vor dem Konkurs gerettet noch die Religiosität der Menschen gefährdet.