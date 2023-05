Es naht der nächste "Donnerstag-Feiertag"

Noch etwas haben sie gemeinsam: Die Termine religiöser "Umgänge" richten sich nach ihnen. An drei Tagen vor Christi Himmelfahrt sollten Bittprozessionen vor Naturkatastrophen schützen. Bei der Fronleichnamsprozession begleiten Gläubige die Monstranz mit dem Allerheiligsten durch die Straßen, über Feld und Flur, im Salzkammergut auch über Seen. An vier Außenaltären wird Segen gespendet, unter anderem für das Gedeihen der Feldfrüchte.