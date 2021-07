Der Volksmusiknachwuchs wird so gut ausgebildet wie nie zuvor. Das garantieren Musikschulen, ein Lehrgang an der Linzer Anton Bruckner Universität und Volksmusikseminare mit anerkannten Vorbildern. Gerade dieses breite Angebot, als Chance für die Jungen geschaffen, berge jedoch auch Gefahren, mahnen nun g’standene Musikanten: Alle Heranwachsenden durchlaufen eine gleichförmige Ausbildung, verlassen sich auf dieselben Quellen und ahmen nach, was derzeit gepriesen wird. So entsteht Einförmigkeit.