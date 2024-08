 Der "Bronzene" aus dem Innviertel

Als 17-Jähriger war er ein gefeierter Olympionike gewesen, hatte in Berlin 1936 eine Bronzemedaille für Dichtkunst errungen. Denn nach altgriechischem Vorbild wurden bei den Olympischen Spielen von 1912 bis 1948 auch Kunstbewerbe ausgetragen. Stoiber erhielt seine Medaille für das Gedicht "Der Diskus". Lukas Weißhaidingers aus der Antike überliefertes Sportgerät faszinierte also schon damals die Oberösterreicher. Stoiber war in Zell am See geboren worden, aber in der Innviertler Gemeinde Raab