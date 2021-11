In mehr als 1700 Jahren hat sich vieles verändert, aus Sabaria wurde Steinamanger, heute Szombathely in Westungarn, der französische Bischofssitz an der Loire heißt jetzt Tours. Doch Martin lebt weiter im Gedächtnis der Völker, er zählt zu den populärsten Heiligen, seinen Namenstag "Martini" kennt jedes Kind. In Kindergärten wurden Laternen für den Martinsumzug gebastelt und das Lied "Ich geh mit meiner Laterne" eingeübt. Ein schönes Fest für die Kleinen.