Am 3. Februar geht’s erst richtig los. Denn "Blasitåg is Truhatåg". Jetzt mussten Dirn und Knecht, deren Arbeitsvertrag nicht verlängert wurde, "siedeln". Kleinvieh, das ihnen gehörte, machten sie auf einem Glanglmarkt zu Geld, ihre übrigen Habseligkeiten packten sie in eine Truhe und zogen damit zu einem anderen Bauern, um auf dessen Hof "einzustehen". So kam dem Blasitåg nicht nur für gläubige Katholiken – als Gedenktag des heiligen Nothelfers Blasius – erhöhte Bedeutung zu.