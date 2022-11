Waren Sie schon ein Rufer in der Wüste? Wollten Sie eine Erkenntnis mit anderen Menschen teilen, doch alles verhallt ungehört? Als Rufer in der Wüste fühlt sich auch, wer unserer Spaßgesellschaft zuruft: Nein, liebe Leute, morgen beginnt er nicht, der Fasching! Nur weil sich das Datum als Schnapszahl 11.11. schreiben lässt, fängt deshalb keine närrische Zeit an. Es werden bloß die Narren geweckt, die sich rechtzeitig auf die „fünfte Jahreszeit“ vorbereiten sollen.