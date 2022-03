Mindestens einmal pro Tag bin ich auf der Suche nach meinem Handy. Das mag im ersten Moment nicht besonders dramatisch klingen – aber es reicht, um in Sekundenschnelle eine Flut von Stresshormonen durch meinen Körper zu jagen. Erst kürzlich hab ich mein Mobiltelefon bei einer großen Veranstaltung vermeintlich verloren. Dabei hatte ich es – in weiser Voraussicht – an einem sicheren Platz verwahrt. Als ich dorthin zurückkehrte, war es spurlos verschwunden, ja wie vom Erdboden