 Wellness-Muffel

Bei unserem letzten Kurzurlaub in einem kleinen Skiort hatten wir ein Hotel gebucht, das neben Vollpension auch einen Wellnessbereich im Angebot hatte. Unser Vorhaben für dieses Wochenende war sehr sportlich: Wir wollten langlaufen – die Loipe ging direkt vom Hotel weg und glücklicherweise lag noch ein bisschen Schnee. Nach 19 Kilometern am ersten Tag spürte ich jeden Muskel im Körper und hielt einen Saunagang für eine gute Idee, um die müden Knochen etwas zu erwärmen und verwöhnen. Also