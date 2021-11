Ich leide. Ziemlich sogar – und zwar unter meiner eigenen Pünktlichkeit. Seit Jahren bin ich nämlich von Menschen umgeben, die es ganz einfach nicht schaffen, zum vereinbarten Zeitpunkt am vereinbarten Ort zu erscheinen. Also warte ich. Im Kaffeehaus, im Theater, im Auto, vor dem Konzertsaal, in der eigenen Küche.