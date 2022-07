Ich hab mein Handy Tag und Nacht auf laut gestellt, da ich erreichbar und sofort zur Stelle sein will, falls etwas passieren sollte. Weil ich dem Nachwuchs die jugendliche Unbeschwertheit nicht verderben will, verschweige ich Ängste aller Art. "Bitte schick mir täglich ein Foto auf WhatsApp, damit ich weiß, wo du bist und wie es dir geht", fordere ich vor Reisebeginn – und der Sohn tut das auch wirklich. Einmal am Tag erreicht mich ein Bild von einem Strand in Holland, auf dem viele