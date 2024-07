 Rein in die Komfortzone!

Viel wurde in den vergangenen Jahren über die Komfortzone geschrieben, die man verlassen muss, um im Leben voranzukommen und neue Seiten von sich zu entdecken. "Raus aus der Komfortzone", las man in Büchern, hörte man in Vorträgen und in allerlei Gesprächen. Ich nahm mir diesen Satz irgendwann zu Herzen. Man will ja nicht von gestern sein oder gar als zu gemütlich oder rückschrittlich gelten. Also meldete ich mich im Fitnessstudio, übte mich in frühmorgendlichem Yoga um 5.30 Uhr – und