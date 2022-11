In meiner Kindheit hatte ich einen großen Wunsch: Ich wollte unbedingt im Juni, Juli oder August Geburtstag haben – und nicht im trüb-nassen Herbst. Die Frühlings- und Sommerkinder hab ich – alle Jahre wieder – um ihre Geburtstagspartys im Freien beneidet und um die Sonne, die in meiner Erinnerung an ihren Ehrentagen immerzu schien.