Wer sich für seine Mitmenschen und deren Leben interessiert, kommt nicht darum herum, viele Fragen zu stellen – und zwar nicht nur jene nach dem aktuellen Wohlbefinden. Will man wirklich wissen, wie es jemandem geht, muss man sich genügend Zeit zum Reden nehmen – muss quasi kleine investigative Interviews führen. Was wiederum nicht alle Menschen in meiner näheren Umgebung zu schätzen wissen.