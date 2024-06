 Meine gemeine große Zehe

Grundsätzlich bin ich nicht wirklich ungeschickt: Ich kann zum Beispiel eine Minute lang auf einem Bein stehen, mit über 50 Jahren einen Purzelbaum schlagen, einen Rückwärtsköpfer machen und ein volles Tablett balancieren. Stehe ich aber unter Zeitdruck, neige ich zur schmerzhaften Tollpatschigkeit. Die Leidtragende dieses Phänomens ist zumeist meine kleine rechte Zehe. Diese blieb schon an den Stäben von Gitterbetten hängen, verfing sich an dünnen Sesselbeinen, stieß sich an Zimmerecken und