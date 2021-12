Verdammt lang her sind die Zeiten, als die Kinder einen Brief ans Christkind geschrieben haben. Dieser wurde immer an die gleiche Stelle aufs Fensterbrett gelegt. Am nächsten Morgen waren Sohn und Tochter überglücklich, wenn der Wunschzettel verschwunden war. Das Christkind hatte ihn in den Nachtstunden in gebotener Stille und Heimlichkeit abgeholt.