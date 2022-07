Das Schlimmste, was passieren konnte, waren die alten Nachbarn, die sich über lautes Lachen aufgeregt haben. „Das Essen hatte keine Kalorien und die Füße keine Hornhaut“, fügt die wunderbare Autorin Ildikó von Kürthy hinzu.Das Leben fühlte sich eben federleicht an in diesen Zeiten – und wollte dringend gefeiert werden.