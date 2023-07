 Kalorien auf Irrwegen

Ich mache gerne mit, weil das Bergaufgehen den Kopf freimacht und mordsmäßig viele Kalorien verbrennt – Letzteres motiviert mich fast am allermeisten, wie ich gestehen muss. Geplant werden die Bergtouren von meinem Liebsten. Dass er sich so manches Mal ein bisserl verplant, hört er natürlich nicht so gerne. "Das gehört einfach dazu", meint er, wenn wir statt vier Stunden sechs brauchen, weil wir falsch abbiegen oder einen Wegweiser übersehen. "Ich würde jetzt links gehen", merkte ich bei