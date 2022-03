Die Tochter und ich sind kürzlich übers Wochenende verreist. Ganz spontan und ohne großen Plan. Zuerst wollten wir nochmals in die Berge, dann wurde es doch der Süden. Mit der unbändigen Lust auf Frühling im Gepäck kamen wir an und machten die Sonne zur Dritten im Bunde, ergatterten einen Platz in der ersten Strandbar, die gerade geöffnet hatte, und träumten dort – in dicke Jacken und Schals gehüllt – vom Frieden, von sinkenden Fallzahlen und von einem Sommer ohne allzu große