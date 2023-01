Irgendwer ist immer schuld

"Wer hat meiner Tochter ihr Geldtascherl gestohlen?" Der Mann mit dem kleinen Mädchen an der Hand war völlig aus der Fassung und ersuchte die Frau an der Supermarktkasse, doch sofort die Polizei zu holen. Sein Kind stand vor dem gut gefüllten Einkaufswagerl, hatte Tränen in den Augen und schluchzte immer wieder: "Papa, das war ein ganz gemeiner Dieb!" Der Filialleiter des Supermarkts erschien, die Kassen standen still, die Verkäuferinnen suchten nach dem verschwundenen Geldbörsel. "Ich weiß,