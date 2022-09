Mein letzter Versuch scheiterte kläglich, weil ich gleich zu Beginn die alten Schulsachen der Kinder fand, sofort in den vergilbten Heften blätterte – und mich auf eine Kurzreise in die Schulvergangenheit begab. Dabei entdeckte ich wackelige Zierleisten mit Sternen und Herzen und rosarote Rechenpässe, die wie alte Führerscheine aussahen. Voller Rührung las ich die ersten Erlebnisaufsätze und erinnerte mich wehmütig an das gemeinsame Hausübung-Machen am Küchentisch.