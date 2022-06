Ich liebe es, mit dem Zug zu fahren – gestehe aber, dass ich es in den vergangenen Jahren viel zu wenig gemacht habe. Vielleicht deshalb, weil ich als Schülerin täglich viele, viele Kilometer auf der Schiene zurückgelegt habe. Ich kannte die Fahrpläne und die Bahnhöfe zwischen Grieskirchen und Wels in- und auswendig und wusste sogar, wo man frühmorgens in der ÖBB-Kantine ein sehr preiswertes Buttersemmerl und einen starken Filterkaffee zum Selbstkostenpreis erwerben konnte.