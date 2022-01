Wir haben eine wirklich wunderbare Familientradition: Sind die großen Kinder über einen längeren Zeitraum zu Hause – und dies war in den Weihnachtsferien gerade der Fall – wird zumindest einen Abend lang gemeinsam so richtig gespielt. Und zwar Uno, Stadt-Land-Fluss und Trivial Pursuit, genau in dieser Reihenfolge. Ist die Stimmung besonders gut, geht sich auch noch eine Partie "Mensch ärgere Dich nicht" aus.