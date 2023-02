 Glückskind des Tages

Mein Vorsatz für das nicht mehr ganz so neue Jahr: ein Glückstagebuch führen, in dem schöne Momente festgehalten werden. Zudem gibt’s das hehre Vorhaben, mit Familie, Freundinnen und Bekannten eher Erfreuliches zu besprechen anstatt zu jammern. Nach fast zwei Monaten kann ich sagen: Es fühlt sich gut an, sich abends beim Tagebuch-Schreiben an schöne Dinge zu erinnern. Ärgernisse und Mühen des Alltags verfliegen – und man erinnert sich an die angenehmen Sachen, die eigentlich immer