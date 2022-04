Der Frühling und sein blaues Band. Da sind sie endlich wieder. Und urplötzlich stellt sich ein Gefühl des "Frisch-Verliebtseins" ein. Diese federleichte Stimmung eben, die einen über Kirschblüten-Teppiche in Zartrosa schweben lässt. Ich tänzle beschwingt durch Haus und Garten, höre Lieblingslieder aus längst vergangenen Zeiten, zitiere Liebesgedichte und bin so unfassbar gut gelaunt und fröhlich, dass meine Familie und auch die Nachbarschaft leicht irritiert reagieren. "Was ist los mit dir?",